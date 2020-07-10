رياضة | شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي بات قريب جدًا من التوقيع مع صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأهلي حاليا على وشك الانتهاء من صفقتين أحداهما سوبر، حدد المراكز التي تحتاج للتدعيم ويتبقى فقط التوقيع".

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وتابع:" المبلغ الذي دفعه الأهلي في صفقة طاهر محمد طاهر لا يستحق كل هذا الهجوم، 25 مليون جنيه في ظل سعر السوق الحالية عادي جدا، ولكن البعض لديه رغبة شديدة في توجيه نيران الغضب ضد إدارة الأهلي بسبب أو بدون سبب".

وعن مكان إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنهائي قال شوبير: " أتوقع أنه لن يمر أكثر من 48 ساعة وسوف يعلن الكاف عن مكان لقاءات المربع الذهبي".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.