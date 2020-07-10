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رياضة | مدرب الأهلي السابق: الزمالك كان أفضل فى الوقت الذي كنت أدرب فيه الأحمر

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي السابق: الزمالك كان أفضل فى الوقت الذي كنت أدرب فيه الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرتغالي توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، إن تمنى السلامة والشفاء للجميع حول العالم بسبب فيروس .

وأكد أوليفيرا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمود الخطيب هو أول من تحدث معي في الأهلي وأنه جاء في وقت صعب للغاية".

وأوضح: "لو كنت متواجد عندما كان أبو تريكة وباقي الجيل العظيم، كنت سأحقق بطولات مع الأهلي، ولكن الأهلي هو أعظم نادي في أفريقيا".

وتابع: "الزمالك كان أفضل من الأهلي في الوقت الذي كنت متواجد في مصر وهو ما أثر على مسيرتي مع الأهلي".

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