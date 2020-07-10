رياضة | بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد النادي الأهلي للتفاوض من جديد مع إدارة الإسماعيلي للحصول على خدمات باهر المحمدي نجم الدراويش ومنتخب مصر الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يريد منذ فترة ضم باهر المحمدي ولكن انسحب من الصفقة بسبب مطالب الإسماعيلي المادية المبالغ فيها.

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وعاد الأهلي من جديد للتفاوض مع باهر المحمدي خلال الأيام القليلة الماضية بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي يسعي لضم اللاعب من أجل تدعيم خط الدفاع الأحمر.

وأكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه يرغب في ضم ظهير أيمن مميز للفريق قبل أي صفقة أخرى لذلك طالبهم بالعودة للتفاوض لضم المحمدي.

وسيبدأ الأهلي في التفاوض مع إدارة نادي الإسماعيلي مرة أخرى لتخفيض المقابل المادي المطلوب لبيع باهر المحمدي في الصيف.