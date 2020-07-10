رياضة | "أليانز أرينا" يحتضن قمة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر "أليانز أرينا" يحتضن قمة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي تشيلسي الإنجليزي إنه سيواجه نظيره بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وأشار تشيلسي على موقعه الألكتروني الرسمي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد في بيان أنه سيواصل مراقبة الوضع ويحتفظ بالحق في إعادة تعيين أي من مباريات إياب دور الـ16 في الملاعب المضيفة للأدوار النهائية للبطولة في حالة وقوع أحداث جديدة سوف تجعل من المستحيل لعب مباراة أو أكثر في الملاعب الأصلية.

كشف تشيلسي أن المباراة سوف تقام بدون جمهور.

كان بايرن فاز 3 / صفر في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب (ستامفورد بريدج) معقل الفريق الإنجليزي في فبراير الماضي، قبل أن يتم تعليق منافسات المسابقة القارية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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يشار أن بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) كانت أول دوري أوروبي رئيسي أستأنف فعالياته بعد توقف النشاط الكروي بسبب الفيروس اللعين، حيث احتفظ بايرن باللقب للموسم الثامن على التوالي، بعدما تربع على الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وتوج بايرن بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في ألمانيا، بعد فوزه 4 / 2 على باير ليفركوزن في المباراة النهائية لكأس ألمانيا في العاصمة برلين يوم السبت الماضي، علما بأن مواجهة تشيلسي ستكون أول مباراة تنافسية للفريق البافاري منذ ذلك الحين، فيما ستكون أول لقاء لتشيلسي بملعب (أليانز أرينا) منذ أن شهد التتويج الوحيد للفريق الأزرق بدوري الأبطال عام 2012

وبمجرد الانتهاء من المباريات المتبقية في دور الـ16 مباراة ، ستقام الأدوار النهائية لدوري الأبطال بنظام البطولة المجمعة بدءا من دور الثمانية وحتى الدور النهائي، حيث سوف يقام كل دور من مباراة واحدة.

وتستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة الأدوار النهائية للبطولة القارية على مدى 11 يوما خلال الفترة من 12 حتى 23 أغسطس القادم.

وسيتم إجراء قرعة الأدوار المقبلة للمسابقة في مدينة نيون السويسرية غدا الجمعة، فيما أعلنت اللجنة التنفيذية ليويفا في وقت سابق انطلاق مرحلة المجموعات للنسخة القادمة للبطولة في 20 أكتوبر المقبل.