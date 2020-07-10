رياضة | بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يسقط بالثلاثة أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يسقط بالثلاثة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى مانسشتر يونايتد فوزا كبيرا خارج أرضه على حساب نظيره نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه فى المباراة كاملة بينما ظل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ونجح كل من فيرنانديز وجرينود وبول بوجبا من تسجيل الأهداف ليخطف نادى مانسشتر يونايتد ثلاث نقاط هامة تضعه فى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بينما ظل نادى أستون فيلا فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 27 نقطة بعد مرور 34 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.