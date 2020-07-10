رياضة | بمشاركة النني.. بشكتاش يحقق فوزًا مثيرًا على قاسم باشا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بمشاركة النني.. بشكتاش يحقق فوزًا مثيرًا على قاسم باشا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بشكتاش فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه قاسم باشا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني، نجم بشكتاش، والذي قدم مباراة جيدة رفقة زملائه في الفريق التركي.

تقدم بشكتاش عن طريق لاعبه تايلور بويد في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك بنجالي كويتا التعادل لقاسم باشا في الدقيقة 21، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 49 سجل الغاني كيفن برينس بواتنج هدف التعادل لبشكتاش، قبل أن يسجل زميله جوفين يالشين هدف الفوز للفريق المضيف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع ، فيما تجمد رصيد قاسم باشا رصيده عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

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وفي المباراة الثانية، قلب غازي عنتاب تأخره بهدف أمام ضيفه قونيا سبور إلى فوز 3/ 1 .

وتقدم قونيا سبور عن طريق ديني ميلوسيفيتش في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة87 سجل أليكساندرو ماكسيم هدف التعادل لغازي عنتاب من ضربة جزاء قبل أن يسجل زميله فوركان سويلاب الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بارتوميش باولوسكي الهدف الثالث لغازي عنتاب.

ورفع غازي عنتاب رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد قونيا سبور عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.