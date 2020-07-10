رياضة | خطاب رسمي.. "كاف" يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطاب رسمي.. "كاف" يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في خطاب رسمي للإتحاد المحلية عن النظام الذي سيتم اتباعه في مواجهتي الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

واستقر الكاف على إقامة الدور نصف النهائي من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب وذلك في سبتمبر المقبل، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في توقف المسابقة منذ مارس الماضي.

ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامة مباراتي النصف نهائي الإفريقي بشكل رسمي وإن كانت الكاميرون الأقرب لاستضافة المباريات، وكذلك نهائي البطولة القارية.

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نظام الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا

قرر الكاف اقامة الدور نصف نهائي للبطولة الإفريقية من مباراة واحدة، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لشوطين اضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط، وإذا استمرت نتيجة التعادل ايضًا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

وأعلن السماح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة مثل الدوريات الأوروبية، ولكن من 3 فرص فقط لتقليل مدة إيقاف المباريات، مع إمكانية السماح بإجراء التبديلات بين الشوطين بشكل طبيعي.

وستجمع مباراتي الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، الأهلي مع الوداد البيضاوي، والزمالك مع الرجاء.