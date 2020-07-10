رياضة | أودينيزي يحقق فوزًا غاليًا على حساب سبال في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر أودينيزي يحقق فوزًا غاليًا على حساب سبال في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أودينيزي فوزًا هامًا على حساب مضيفه سبال، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد أودينيزي، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق ثماني نقاط أمام مراكز الهبوط، وذلك قبل سبع مراحل على نهاية الموسم.

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في المقابل، تجمد رصيد سبال، الذي واصل انهياره في المسابقة، عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وافتتح رودريجو دي بول التسجيل لأودينيزي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله ستيفانو أوكاكا الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2 / صفر.

وواصل أودينيزي تفوقه في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه الهدف الثالث عن طريق كيفن لاسانيا في الدقيقة 81.