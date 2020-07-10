رياضة | بعد ضم طاهر.. الأهلي يُجهز مفاجأة سارة لجماهيره

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد ضم طاهر.. الأهلي يُجهز مفاجأة سارة لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النادي الأهلي قريبًا من الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحاول الأهلي منذ فترة تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق لمدة موسمين قادمين قبل أن ينتهي بنهاية موسم ٢٠٢١ القادم.

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وتوصل مسئولو القلعة الحمراء إلى اتفاق مع مروان محسن بشأن تجديد عقده مع الفريق دون أن يضع أي شروط.

وستجتمع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مع مروان محسن خلال الساعات القليلة القادمة لحسم كافة تفاصيل تجديد عقده ويتم الإعلان الرسمي خلال أيام.

يذكر أن تجديد عقد مروان محسن جاء بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي أكد أنه في حاجة لخدمات اللاعب بالفريق في الموسم المقبل.