رياضة | جوارديولا يضع مستقبل مانشستر سيتي في ملعبه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يضع مستقبل مانشستر سيتي في ملعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن نيته في عقد جلسة خاصة مع نجم الفريق عقب نهاية الموسم، لتحديد مصيره.

وأوضح جوارديولا، أنه سيقوم بعقد جلسة مع جون ستونز مدافع الفريق، بعد أخر مباراة سيخوضها في منافسات البريميرليج.

وعانى ستونز من نقص اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى سيتي عام 2016 وتراجع ترتيبه في قلب دفاع الفريق بعد إيمريك لابورت وفرناندينيو وإيريك جارسيا ونيكولاس أوتامندي.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق، أن اللاعب يتواجد ضمن اهتمامات آرسنال وناديه السابق إيفرتون، بالرغم من إستمرار عقده حتى 2022.

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وأوضح جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء "قلت عدة مرات وسأكرر قولي إنني أكثر من سعيد بشخصية واحترافية ستونز".

وأضاف "أريد أفضل شيء له وفي نهاية الموسم سنجتمع لنتحدث عما سيحدث لأنه أحيانا تكون رغبتي معاكسة لرغبة اللاعبين أو رغبة النادي".

وتابع "أنا صادق معهم وموقفي ليس فقط مع جون بل مع أي لاعب آخر هو الحاجة للتغيير وسنتحدث في ذلك، وبالتأكيد نريد أن يعود للعب والتدريب لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر بدون إصابات".

وأشار في نهاية حديثه أن جون عانى من الإصابات لكنه يتمتع بالكفاءة بالتأكيد ولا شك في ذلك.