رياضة | الأهلي يحدد شروط التخلي عن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد شروط التخلي عن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي وضع بعض الشروط من أجل الموافقة على رحيل النيجيرى جونيور أجايى في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد أحد أعضاء جهاز كرة القدم في القلعة الحمراء أن هناك تمسك من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر باستمرار النجم النيجيري، ولكن إذا وصل عرض مناسب يليق بأجايي وإمكانياته الفنية وقدرة الأهلي على توفير بديل له فقد يكون هناك قرار بالموافقة على بيعه.

وقامت إدارة الأهلى بتحديد 5 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل أجايي عن صفوف الفريق، حيث يعتبر النجم النيجيري من العناصر التى يعتمد عليها فايلر بشكل أساسى سواء فى مركز رأس الحربة الصريح أو مركز الجناح الأيسر.