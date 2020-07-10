رياضة | ريال مايوركا يعبر عقبة ليفانتي في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مايوركا يعبر عقبة ليفانتي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ريال مايوركا من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ليفانتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم مايوركا عن طريق خوان هيرنانديز في الدقيقة 40، قبل أن يضيف الياباني كوبو الهدف الثاني لمايوركا في الدقيقة 84.

ورفع مايوركا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

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وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على مواجهة ايبار وليجانيس.

وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف طوال التسعين دقيقة، ، لينتهي اللقاء بدون أهداف.

ورفع ايبار رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما يحتل ليجانيس المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 29 نقطة.