شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستخدم واجهة مبنى وزارة الرياضة لإعلانه «ناديا للقرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداول مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «توتير» صورة لواجهة مبنى وزارة الشباب والرياضة وقد استخدمها نادي الزمالك لإعلانه ناديا للقرن.

بدأت احتفالات نادى الزمالك، بلقب نادى القرن الحقيقي، في ميت عقبة، على أصوات الشماريخ والصواريخ والألعاب النارية والأغانى الخاصة بنادي الزمالك بمقر النادي بميت عقبة.

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى، على حد زعمه.

وأعلن النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، إرساله خطاب رسمي إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تملك وتدير قناة نادي الزمالك، من أجل إيقافها عن ما أسماه بـ«الاحتفالات الكاذبة بلقب نادي القرن» والتى كان من المقرر أن تقام اليوم 9-7.

ويرى مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، أن ناديه هو الأحق باللقب، مادفعه لمحاولة الاحتفال بذلك .

كانت قناة الزمالك قد أكدت أنه لن تقام أي احتفالات وأن برنامج القناة سيكون كما هو في الأوضاع العادية دون أي احتفال.

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