شكرا لقرائتكم فايز عريبي: وزير الرياضة وفر معسكر مغلق لفريق طنطا ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فايز عريبي رئيس نادي طنطا، عن أن المور تتحسن في ناديه بشأن المصابين بفيروس كورونا، مشيرا الى أن فريقه يستعد بقوة لعودة الدوري.

وقال فايز عريبي رئيس نادي طنطا ،في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: كان الله في عون الدكتور أشرف صبحي على رغبة الأندية في التدعيم وأشكره على معسكر طنطا الذي وافق على توفيره للفريق في برج العرب.

وتابع رئيس نادي طنطا: لم نكن نستطيع اقامة معسكر مغلق لولا دعم الدكتور أشرف صبحي، مشددا على أنهم نجحوا في توفير كل الإمكانيات للاعبين والكرة في ملعبهم وملعب الجهاز الفني.

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وأردف فايز عريبي : النتائج في الدور الأول لم تكن على المستوى الذي نأمله ولكن العروض كانت طيبة في المباريات.