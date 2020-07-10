شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر : لم استقر على رقم القميص ولا أفكر في الاحتراف حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال طاهر محمد طاهر إنه كان يتمنى التواجد في وقت سابق بقميص الأهلي حتي يلعب بجوار محمد أبوتريكة وحسام غالي وعماد متعب، مؤكدًا أنه يحتاج إلى وقت طويل للحديث عن قائمة طويلة من الأسماء التاريخية التي ارتدت قميص النادي الأهلي وكان يتمني اللعب الي جوارها.

وأشار طاهر محمد طاهر، في حوار خاص للموقع الرسمي للنادى الاهلى إلى أنه لا يفكر في الاحتراف في الوقت الحالي بعد الانتقال للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الاحتراف هو حلم كل لاعبي كرة القدم ، ولكن في الوقت الحالي تركيزه بالكامل مع النادي الأهلي من أجل تسطير تاريخ كبير معه وإسعاد جماهيره.

Advertisements

وواصل طاهر محمد طاهر : «انتقلت لواحدا من أكبر أندية العالم وطموحاتي معه، بلا حدود، ومن ثم سيكون تركيزي كاملا في كيفية تحقيق إضافة فنية قوية للأهلي وجماهيره والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات».

وعن تأثير السوشيال ميديا المعهود على نجوم الأهلي، وتحديدا الصفقات الجديدة المنضمة لصفوف الفريق قال طاهر محمد طاهر: «تركيزي محدود للغاية مع السوشيال ميديا، ولا أتابع ما ينشر فيها كثيرا ، ومن ثم لا اتأثر بها على الإطلاق.. وتركيزي ينصب فقط داخل الملعب ومع فريقي، وبالتالي لا أشغل بالي بما يثار علي في مواقع السوشيال، وهي لا تزعجني على الإطلاق».

وينتظر طاهر محمد طاهر، انتهاء الموسم الحالي من أجل التواجد في الأهلي، و فور انتهاء مباريات المقاولون سينضم لتدريبات الأهلي، ليكون تحت تصرف الجهاز الفني.