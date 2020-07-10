شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: مروان محسن ليس مهاجم مصر الأول.. ومحظوظ بوجوده في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق إن مروان محسن مهاجم الأهلي، ليس هو مهاجم مصر الأول كما يردد البعض.

وأضاف هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي اسلام صادق ، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن محظوظ لأنه حتى الآن يلعب في الأهلي".

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وأكمل: "لو كنت مسئولا في الأهلي كنت استغنيت عن مروان من فترة طويلة".

وأوضح: "إذا جدد الأهلي عقد مروان محسن سيكون ذلك لعدم وجود مهاجمين أخرين يمكن للأحمر أن يضمهم".

وأتم هيما: "مروان محسن يفتقد لقدرات مهاجم الأهلي".