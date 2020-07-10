شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: أبلغت المسئولين برغبتي الشديدة بالانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي طاهر محمد طاهر، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته البالغة باللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أن رغبته حسمت انتقاله للأهلي، خاصة أنها بدأت معه منذ الصغر، فهو يعشق الأهلي وعائلته جميعها تنتمي إلى هذا النادي الكبير، وحلم ارتداء القميص الأحمر كان يعيش في عقله وقلبه منذ الطفولة، وقد تحقق الآن بالانضمام رسميا إلى نادي القرن.

وقال طاهر محمد طاهر في حوار للموقع الرسمي للنادى الأهلي إنه يحمد الله على نجاح مفاوضات انتقاله رسميا للأهلي، خاصة أن المفاوضات لم تكن الأولى، وسبقتها عدة محاولات في المواسم السابقة، لكنها لم تكلل نتيجة لظروف مختلفة، حتى تكللت بالنجاح هذه المرة، ليحقق حلم حياته ويرتدي قميص الأهلي.

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وتحدث لاعب الأهلي الجديد عن كواليس انتقاله للقلعة الحمراء قائلا «المفاوضات هذه المرة كانت سلسة للغاية، ولم تستغرق وقتا طويلا، حيث بدأت بعد توقف النشاط الرياضي مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، من خلال عدة اتصالات أجراها معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، واستفسر فيها عن استمرار رغبتي في التواجد بصفوف الأهلي، وأكدت له على الفور رغبتي القوية لارتداء قميص الأهلي، والتواجد في صفوف الفريق، وبعدها سارت المفاوضات بشكل جيد جدا، وانتهت سريعا مع نادي المقاولون، بعد أن ابلغت المسئولين فيه برغبتي الشديدة التي حسمت قرار الانتقال لصفوف الأهلي رغم وجود العديد من العروض، وبالتالي انتهى الأمر سريعا وتمت الصفقة بنجاح وتحقق الحلم الذي طال انتظاره.

وقال طاهر محمد طاهر: «رغبتي في اللعب ضمن صفوف الأهلي، تعيش داخلي منذ كنت لاعبا صغيرا، وتلقيت أكثر من عرض من الأهلي اثناء تواجدي في قطاع الناشئين بنادي المقاولون، لكنني كنت أرغب وقتها في صناعة شيء للنادي الذي نشأت فيه قبل اتخاذ خطوة الرحيل عنه، وقد حان الآن الوقت المناسب لتحقيق حلم الانضمام للأهلي، والدخول في تحد جديد مع واحد من أعظم أندية العالم والمشاركة في كتابة المجد والتاريخ وإسعاد جماهيره الوفية».