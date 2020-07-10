شكرا لقرائتكم وكيل أحداد: الرجاء طلب شراء اللاعب.. والزمالك متمسك بخدماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد عزيز، وكيل اللاعب حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، والمعار إلى صفوف الرجاء المغربي، إن نادي الرجاء طلب شراء أحداد نهائيا مع الزمالك، وأضاف عزيز في تصريحات تلفزيونية: "مسؤلو الرجاء تحدثوا مع أمير مرتضى لإبداء رغبتهم في شراء اللاعب".
وتابع: "الزمالك يرفض الاستغناء عن خدمات بأوامر كارتيرون، وأعتقد أنه سيرفض بيع اللاعب نهائيا"، قائلا: "اللاعب يمتلك عروض آخرى، ولكن الزمالك لن يفرط في خدماته نهائيا".
وكانت صحفية مغربية، أكدت أن مجلس إدارة نادى الرجاء البيضاوى أرسل خطابا لنادى الزمالك من أجل استمرار إعارة المهاجم المغربى حميد أحداد مع الفريق الأخضر حتى نهاية الموسم الكروى الجارى 2019-2020، حيث قال جواد الزيات رئيس نادى الرجاء في تصريحاته لموقع " Le360" المغربى، أن إدارة الفريق راسلت الزمالك بشأن عودة أحداد إلى النادي.
أضاف رئيس نادى الرجاء أن أحداد تمت إعاراته إلى نهاية الموسم الكروي الحالى وليس نهاية شهر يونيو الماضى.
وأشار الزيات إلى أن المبلغ الحقيقي لإعارة أحداد من الزمالك هو 140 ألف دولار في السنة، في حين أن بند أحقية الشراء ينص على دفع النادي الأخضر لمبلغ 950 ألف دولار.
وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك، أرسلت مؤخرا خطابًا رسميًا إلى الرجاء المغربى، للمطالبة بإخلاء طرف المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق الأبيض المعار للفريق المغربى، وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائى فى 30 يونيو الماضى.
ويوجد بند فى عقد إعارة اللاعب من الزمالك إلى الرجاء، يمنح الفريق المغربى الحق فى شراء اللاعب بشرط تفعيل ذلك البند قبل نهاية الشهر الماضى، وهو ما لم يحدث، حيث لم يرسل الرجاء المغربى إلى إدارة قلعة ميت عقبة أى خطابات يطلب فيها تفعيل ذلك البند.
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