شكرا لقرائتكم وكيل أحداد: الرجاء طلب شراء اللاعب.. والزمالك متمسك بخدماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عزيز، وكيل اللاعب حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، والمعار إلى صفوف الرجاء المغربي، إن نادي الرجاء طلب شراء أحداد نهائيا مع الزمالك، وأضاف عزيز في تصريحات تلفزيونية: "مسؤلو الرجاء تحدثوا مع أمير مرتضى لإبداء رغبتهم في شراء اللاعب".

وتابع: "الزمالك يرفض الاستغناء عن خدمات بأوامر كارتيرون، وأعتقد أنه سيرفض بيع اللاعب نهائيا"، قائلا: "اللاعب يمتلك عروض آخرى، ولكن الزمالك لن يفرط في خدماته نهائيا".