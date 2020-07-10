شكرا لقرائتكم البرتغالى توني أوليفيرا: بالنسبة لي الأهلي بطل القرن لأني دربته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، عن قضية نادي القرن ورأيه في موقف نادي الزمالك، وقال أوليفيرا في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري الأهلي نادي القرن وهذا ما يثبته ويؤكده التاريخ، فأنا دربت الأهلي ومن الطبيعي أتحدث عنه بشكل جيد".

وأوضح: "فمثلا لو تحدثت مع فيريرا سيقول أن الزمالك هو نادي القرن لأنه درب الزمالك".

وقال توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، إن تمنى السلامة والشفاء للجميع حول العالم بسبب فيروس كورونا، وأكد أوليفيرا في تصريحات تليفزيونية: "محمود الخطيب هو أول من تحدث معي في الأهلي وأنه جاء في وقت صعب للغاية".

وأوضح: "لو كنت متواجد عندما كان أبو تريكة وباقي الجيل العظيم، كنت سأحقق بطولات مع الأهلي، ولكن الأهلي هو أعظم نادي في أفريقيا".

وتابع: "الزمالك كان أفضل من الأهلي في الوقت الذي كنت متواجد في مصر وهو ما أثر على مسيرتي مع الأهلي".

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وتحدث توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، عن أفضل لاعبي الأهلي في الوقت الذي تولى مهمة تدريب الفريق. وقال أوليفيرا: "أفضل اللاعبين عصام الحضري ووائل جمعة وحسام غالي لكنه لم يلحقه سوى في النهاية". وأوضح: "أما سيد عبدالحفيظ كان مشكلته في طريقته وعقليته في الملعب". وتابع: "أما الكابتن ثابت البطل كان إداري عظيم للغاية وكان مريحا كثيرا في العمل".

وكان المدرب البرتغالي توني أوليفيرا، أكد أنه لم يكن محظوظاً بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء نتيجة الظروف الصعبة التي واجهته وكان أبرزها إقامة معسكر الإعداد بتواجد 9 لاعبين فقط.