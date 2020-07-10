شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يدعو لانعقاد الجمعية العمومية العادية للزمالك يومى 26 و 27 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يومى 26 و 27 يوليو الجارى، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء اليوم الخميس، حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الادارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.

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وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يزيد فائض ميزانيتها عن 50 مليون جنيه، فيما قرر مجلس القلعة البيضاء، فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية لن يحضر الجلسة التى ستنعقد يومى 26 و 27 يوليو الجارى بمقر قلعة ميت عقبة.

وانطلقت احتفالات نادى الزمالك، بلقب نادى القرن الحقيقى، فى مقر قلعة ميت عقبة، منذ قليل، على أضواء الشماريخ وأغنية زملكاوى، بعدما أكد مرتضى منصور، أنه قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدًا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى -وفقا لما قاله-، وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.