شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر : اللعب للأهلى شرف كبير والمنافسة إيجابية لصالح الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي طاهر محمد طاهر، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته البالغة باللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أن رغبته حسمت انتقاله للأهلي، خاصة أنها بدأت معه منذ الصغر، فهو يعشق الأهلي وعائلته جميعها تنتمي إلى هذا النادي الكبير، وحلم ارتداء القميص الأحمر كان يعيش في عقله وقلبه منذ الطفولة، وقد تحقق الآن بالانضمام رسميا إلى نادي القرن.

وقال طاهر محمد طاهر في حوار للموقع الرسمي للنادى الأهلي عن المسئولية الضخمة التي يمثلها اللعب في نادي القرن وقال لاعب الأهلي الجديد عن المنافسة التي تنتظره مع زملائه، مؤكدًا أنها شرف كبير وفرصة ذهبية للتعبير عن نفسه، خاصة أن المنافسة تصب في النهاية في مصلحة الفريق.

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واستكمل لاعب الأهلي : «عندما يكون هناك أكثر من لاعب مميز في كل مركز، فإن هذا الأمر يخلق نوعا من الروح والمنافسة الإيجابية المشروعة التي تسعد أي مدير فني وتصب في النهاية في مصلحة الفريق، والكل يعلم أن وجود أكثر من لاعب مميز في مركز واحد أفضل كثيرا من تواجد لاعب واحد فقط، وهو ما يخلق نوعا من المنافسة الشريفة بين اللاعبين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعرق للتواجد في التشكيلة الأساسية، والحفاظ علي مركزه فيها ،وكل ذلك يخدم الفريق في النهاية"

وتابع طاهر حديثه مؤكدا أنه نجح مع زملائه في قيادة المقاولون للتواجد وصيفا في جدول الدوري هذا الموسم قبل توقف النشاط، ويتمنى أن ينهي الموسم الحالي مع ذئاب الجبل وهو متواجد ضمن المربع الذهبي قبل أن يبدأ رحلته مع الأهلي.