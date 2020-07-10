شكرا لقرائتكم أوليفيرا: جوزيه نجح في الأهلي بسبب اللاعبين وأبو تريكة لا يقل عن زيدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، إن البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي سابقا، نجح مع الفريق طوال فترته بسبب خامة لاعبي الأهلي وقتها.

وقال أوليفيرا في تصريحات تلفزيونية: "كان هناك عدد كبير من اللاعبين الجيدين وأبو تريكة لا يقل عن زين الدين زيدان".

وتحدث توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، عن قضية نادي القرن ورأيه في موقف نادي الزمالك.

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وقال أوليفيرا : "من وجهة نظري الأهلي نادي القرن وهذا ما يثبته ويؤكده التاريخ، فأنا دربت الأهلي ومن الطبيعي أتحدث عنه بشكل جيد".

وأوضح: "فمثلا لو تحدثت مع فيريرا سيقول أن الزمالك هو نادي القرن لأنه درب الزمالك".