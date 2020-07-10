شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: سعر طاهر عادي.. ولن يلعب أساسيا على رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن المقابل المالي الذي دفعه الأهلي إلى المقاولون العرب للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، ليس بالمبلغ المبالغ فيه.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي اسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "سعر طاهر عادي وليس مبالغا فيه، خصوصا أن أسعار اللاعبين أصبحت في هذه المنطقة".

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وأكمل: "صلاح محسن انتقل إلى الأهلي مقابل 40 مليون جنيه".

وعن قدرة طاهر في حجز مكانة أساسية بتشكيل الأهلي، قال: "سيكون ذلك الأمر صعبا نظرا لوجود أكثر من لاعب في نفس مركزه مثل حسين الشحات وكهربا ورمضان صبحي".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر لن يلعب أساسيا على رمضان صبحي"