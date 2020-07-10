شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر : الخطيب كلمنى هاتفيا وهنأنى بتواجدى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى لاعب الأهلي الجديد طاهر محمد طاهر اتصالا هاتفيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، الذي قدم له التهنئة علي الانضمام للقلعة الحمراء وتمنى له التوفيق في رحلته مع الفريق، حسب تأكيدات طاهر الذى وصف هذا الاتصال كونه يمثل دافعا قويا بالنسبة له في بداية مشواره مع نادي القرن.

وقال طاهر محمد طاهر في حوار خاص للموقع الرسمي للنادى الأهلي عن عودة النشاط الرياضي: «كنا جميعا ننتظر عودته، فالحياة عادت في ملاعب أوروبا، وكان من الضروري أن تعود في مصر، خاصة بعد الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل جميع الأندية، فضلا عن المسحات الطبية التي تم اجرائها للاعبين ، ومن ثم كان من المنطقي والطبيعي أن يعود الدوري ونستكمل الموسم الحالي ونبدأ بعده الموسم الجديد».

وأضاف: «فترة التوقف الأخيرة كانت صعبة للغاية على جميع اللاعبين، خاصة أننا لم نكن نعرف موعد عودة النشاط الرياضي، قبل تحديده في السادس من أغسطس المقبل، وبالنسبة لي كنت أحرص على البقاء في المنزل وممارسة التدريبات، وأعتقد أن الأمور تعود تدريجيا بشكل طبيعي والقادم سيكون أفضل».

وأتم طاهر محمد طاهر حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «انتظروني بقميص الأهلي الموسم المقبل.. أنا متشوق للغاية لأول مباراة لي مع النادي، وأول هدف سأقوم بتسجيله أيضا، وإن شاء الله أتمني أن أكون إضافة قوية للفريق، وأعدكم ببذل قصارى جهدي مع زملائي فى الأهلي لتحقيق الانتصارات وزيادة رصيد بطولاته على الصعيدين المحلي والقاري».

Advertisements