شكرا لقرائتكم طاهر طاهر : ارتبط بعلاقات قوية مع العديد من لاعبي الأهلي من خلال المنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنتقل حديثا الى الأهلي ارتبط بعلاقات قوية مع العديد من لاعبي الأهلي، مع تواجد مع عدد كبير منهم خلال مشاركته مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية وكلها أمور ستساعده كثيرا في بداية رحلته مع الفريق.

وأبدي طاهر محمد طاهر، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته البالغة باللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أن رغبته حسمت انتقاله للأهلي، خاصة أنها بدأت معه منذ الصغر، فهو يعشق الأهلي وعائلته جميعها تنتمي إلى هذا النادي الكبير، وحلم ارتداء القميص الأحمر كان يعيش في عقله وقلبه منذ الطفولة، وقد تحقق الآن بالانضمام رسميا إلى نادي القرن.

وعن المسئولية الضخمة التي يمثلها اللعب في نادي القرن قال لاعب الأهلي الجديد عن المنافسة التي تنتظره مع زملائه، مؤكدًا أنها شرف كبير وفرصة ذهبية للتعبير عن نفسه، خاصة أن المنافسة تصب في النهاية في مصلحة الفريق.

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واستكمل لاعب الأهلي : «عندما يكون هناك أكثر من لاعب مميز في كل مركز، فإن هذا الأمر يخلق نوعا من الروح والمنافسة الإيجابية المشروعة التي تسعد أي مدير فني وتصب في النهاية في مصلحة الفريق، والكل يعلم أن وجود أكثر من لاعب مميز في مركز واحد أفضل كثيرا من تواجد لاعب واحد فقط، وهو ما يخلق نوعا من المنافسة الشريفة بين اللاعبين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعرق للتواجد في التشكيلة الأساسية، والحفاظ علي مركزه فيها ،وكل ذلك يخدم الفريق في النهاية"

وتابع طاهر حديثه مؤكدا أنه نجح مع زملائه في قيادة المقاولون للتواجد وصيفا في جدول الدوري هذا الموسم قبل توقف النشاط، ويتمنى أن ينهي الموسم الحالي مع ذئاب الجبل وهو متواجد ضمن المربع الذهبي قبل أن يبدأ رحلته مع الأهلي.