شكرا لقرائتكم ثلاثية ليونايتد على أستون فيلا تقربه من "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلاعب فريق مانشستر يونايتد بمضيفه أستون فيلا بعدما تغلب عليه 3 - صفر بسهولة يوم الخميس في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في البطولة، إلى 58 نقطة في المركز الخامس، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته الثامنة في لقاءاته العشرة الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز قبل الأخير، ليزداد موقفه تعقيدا في ظل صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة).

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.

وأضاف ميسون غرينوود الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، في حين تكفل النجم الفرنسي الدولي بول بوغبا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 58.