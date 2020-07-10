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إنتر ميلان يتعثر مجدداً ويتعادل مع فيرونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل إنتر ابتعاده عن سباق المنافسة على لقب لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه فيرونا يوم الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وبقي إنتر، الذي أخفق في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، في المركز الرابع بترتيب المسابقة، برصيد 65 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، قبل سبع مراحل على نهاية البطولة. في المقابل، ارتفع رصيد فيرونا، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

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وتقدم فيرونا بهدف مباغت ومبكر عبر لاعبه داركو لازوفيتش في الدقيقة الثانية، لكن إنتر تعادل في الدقيقة 49 عن طريق أنتونيو كاندريفا. وجاء الهدف الثاني لإنتر عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل فيديريكو ديماركو لاعب فيرونا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، غير أن ميجيل فيلوسو أحرز هدف التعادل القاتل لفيرونا في الدقيقة 86.

وتقدم أودينيزي خطوة جيدة نحو الابتعاد عن شبح الهبوط، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على مضيفه سبال في وقت سابق. وارتفع رصيد أودينيزي، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق ثماني نقاط أمام مراكز الهبوط، وذلك قبل سبع مراحل على نهاية الموسم. في المقابل، تجمد رصيد سبال، الذي واصل انهياره في المسابقة، عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وافتتح رودريغو دي بول التسجيل لأودينيزي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله ستيفانو أوكاكا الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2 - صفر. وواصل أودينيزي تفوقه في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه الهدف الثالث عن طريق كيفن لاسانيا في الدقيقة 81.

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