شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ احتفاله بلقب نادي القرن الحقيقي بالصواريخ والألعاب النارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت احتفالات نادى الزمالك، بلقب نادى القرن الحقيقي، في ميت عقبة، على أصوات الشماريخ والصواريخ والألعاب النارية والأغانى الخاصة بنادي الزمالك بمقر النادي بميت عقبة.

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى، على حد زعمه.

وأعلن النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، إرساله خطاب رسمي إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تملك وتدير قناة نادي الزمالك، من أجل إيقافها عن ما أسماه بـ«الاحتفالات الكاذبة بلقب نادي القرن» والتى كان من المقرر أن تقام اليوم 9-7.

ويرى مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، أن ناديه هو الأحق باللقب، مادفعه لمحاولة الاحتفال بذلك .

كانت قناة الزمالك قد أكدت أنه لن تقام أي احتفالات وأن برنامج القناة سيكون كما هو في الأوضاع العادية دون أي احتفال.

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