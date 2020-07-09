شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: 3 أمنيات أسعى لتحقيقها مع الأهلي.. والمنافسة بين اللاعبين تخدم الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طاهر محمد طاهر، المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته البالغة باللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

وتحدث طاهر محمد طاهر فى تصريحات نقلها موقع الأهلي عن المسئولية الضخمة التي يمثلها اللعب في نادي القرن، والمنافسة التي تنتظره مع زملائه، مؤكدًا أنها شرف كبير وفرصة ذهبية للتعبير عن نفسه، خاصة أن المنافسة تصب في النهاية في مصلحة الفريق.

وقال: «عندما يكون هناك أكثر من لاعب مميز في كل مركز، فإن هذا الأمر يخلق نوعا من الروح والمنافسة الإيجابية المشروعة التي تسعد أي مدير فني وتصب في النهاية في مصلحة الفريق، والكل يعلم أن وجود أكثر من لاعب مميز في مركز واحد أفضل كثيرا من تواجد لاعب واحد فقط، وهو ما يخلق نوعا من المنافسة الشريفة بين اللاعبين ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعرق للتواجد في التشكيلة الأساسية، والحفاظ علي مركزه فيها ،وكل ذلك يخدم الفريق في النهاية».

وأكد طاهر محمد طاهر أنه يرتبط بعلاقات قوية مع العديد من لاعبي الأهلي، وتواجد مع عدد كبير منهم خلال مشاركته مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية وكلها أمور ستساعده كثيرا في بداية رحلته مع الفريق.

وأكد لاعب الأهلي الجديد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، الذي قدم له التهنئة علي الانضمام للقلعة الحمراء وتمنى له التوفيق في رحلته مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الاتصال يمثل دافعا قويا بالنسبة له في بداية مشواره مع نادي القرن.

وعن أمنياته مع فريق الأهلي الموسم المقبل قال طاهر محمد طاهر أن هناك ثلاث أمنيات يسعى لتحقيقها، ويأتي في مقدمتها رغبته في حجز مكان أساسي في تشكيلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والرغبة الثانية هي الحفاظ علي لقب بطولة الدوري، وهي الهدف الدائم لجماهير الأهلي، مشيرا إلى أن الأمنية الثالثة هي تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والمشاركة مع الفريق فيها خلال المواسم المقبلة، خاصة إنه لم يسبق له اللعب في هذه البطولة الكبرى.

وأكد لاعب الأهلي الجديد أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، منذ تصعيده للفريق الأول بالمقاولون العرب، في سن السادسة عشرة ، حيث لعب في مركز الجناح الايسر، والمهاجم الصريح ،بالإضافة إلى مركز صانع اللعب، وقد تواجد هذا الموسم بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر، المقاولون أول المنتخب الأوليمبي.

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وعن المركز الذي يفضل اللعب فيه بقميص النادي الأهلي ،قال طاهر محمد طاهر: «لا أستطيع الجزم بمركز محدد أتواجد فيه، وسأكون تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي مركز يطلبني فيه».

وأضاف :« لم استقر بعد على رقم القميص الذي سأقوم بارتدائه مع الأهلي، وهذا الأمر مؤجل لمطلع الموسم المقبل، حتى أعرف الأرقام المتاحة واختار الأفضل من بينها».