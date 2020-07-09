شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الأهلي عبر تويتر يحتفي بـ«طاهر»: «مرحباً بك في نادي القرن الأفريقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احنفى حساب النادي الاهلي عبر تويتر بصفقة النادي الجديدة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب الذي وقع اليوم عقداً رسمياً مع الأهلي لمدة خمس سنوات .



وغرد حساب الأهلي بقوله: «مرحباً بك في نادي القرن الافريقي» في إشارة للفريق الأحمر بطل القرن الأفريقي فى القرن العشرين.



وأعلن النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، إرساله خطاب رسمي إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تملك وتدير قناة نادي الزمالك، من أجل إيقافها عن ما أسماه بـ"الاحتفالات الكاذبة بلقب نادي القرن" والتى كان من المقرر أن تقام اليوم الخميس الموافق 9-7.

ويرى مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، أن ناديه هو الأحق باللقب، مادفعه لمحاولة الاحتفال بذلك، حيث أعلن منصور، أن ناديه سيعتبر يوم 9-7 عيداً للزمالك .

كانت قناة الزمالك قد أكدت أنه لن تقام اى احتفالات وأن برنامج القناة سيكون كما هو فى الأوضاع العادية دون اى احتفال.

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تويتر الأهلي يحتفى بطاهر محمد طاهر