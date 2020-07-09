شكرا لقرائتكم خبر عن «طاهر» ضمن 10 ذئاب تحولوا من الجبل الأخضر للتتش.. «منهم لاعباً حقق 28 لقباً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب انضمام طاهر محمد طاهر، جناح فريق المقاولون العرب لصفوف النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولمدة 5 مواسم مقبلة.



ويعتبر طاهر محمد طاهر، صاحب الـ 23 عاماً، هو عاشر لاعبي المقاولون الذين ينضموا لصفوف الأهلي على مدار التاريخ، حيث سبقه 9 نجوم تحولوا من الجبل الأخضر مقر المقاولون إلى قلعة التتش بالجزيرة.



ويعتبر أسامة عرابي هو من أوائل لاعبي المقاولون الذين انضموا لصفوف القلعة الحمراء،عرابي، صاحب الـ 28 لقباً والذي استمر في صفوف الفريق الأول للاهلي لمدة 14 موسماً، لعب لمدة 3 مواسم بصفوف ناشئي ذئاب الجبل، قبل أن ينضم للمارد الأحمر وهو في التاسعة عشر من عمره.



وضم الأهلي الثنائي سمير كمونة قلب الدفاع وأحمد نخلة الظهير الأيسر من صفوف المقاولون العرب في عام 1996 بعد تألقهما بالقميص الأصفر.

كما تم ضم رامي سعيد الظهير الأيمن للمقاولون لصفوف الأهلي في موسم 2002-2003 بعد تألقه مع المنتخب العكسري وفريق الجبل الأخضر.

كذلك محمود شيكو، الذي كان يشغل مركزي الليبرو ووسط الملعب المدافع، حيث أعلن الأهلي عن التعاقد معه قادماً من المقاولون في صيف 2003.



رامي عادل كان أحد نجوم خط دفاع المقاولون العرب الذين انضموا للأهلي وذلك في صيف 2004 ولكنه رحل سريعاً عن القلعة الحمراء وعاد مجدداً لصفوف الفريق الأصفر.

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ويتعاقد الأهلي مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من صفوف ذئاب الجبل في صيف 2014، بالحصول على خدمات لاعب الوسط محمد رزق، والظهير الأيمن باسم على وصانع الألعاب محمد فاروق، ورحل رزق وفاروق سريعاً، في حين استمر باسم على حتى الاّن مع خروجه لعدة إعارات لعدد من فرق الدوري العام.