شكرا لقرائتكم عماد النحاس يعدد مزايا طاهر محمد طاهر بعد انتقاله للنادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدد عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب مزايا لاعبه الدولي طاهر محمد طاهر المنتقل حديثاً الى القلعة الحمراء.

وقال عماد النحاس في تصريحات خلال حلقة خاصة بقناة الأهلي مع الإعلامي أسامة حسني عن انتقال لاعبه المنتقل حديثاً لقلعة الحمراء: "طاهر طاهر يمتلك مزايا عديدة أبرزها إجادته اللعب على الأطراف اليمين واليسار بالإضافة الى اجادته الكبيرة في النواحي الدفاعية بالإضافة الى سرعته الكبيرة وقدرته على التهديف من خلال التصويبات أو خلافه".

أضاف عماد النحاس أن هناك حالة من التفاهم الكبيرة بين الأهلي والمقاولون العرب لذلك جاءت المفاوضات سهلة بفضل التفاهم بين إدارة الناديين منذ بدء القلعة الحمراء التفاوض وحتى موعد الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب لفريقه.

وأشار عماد النحاس الى أنه يتمنى تنفيذ طاهر محمد طاهر للنصائح التي تحدث فيها معه قبل انتقاله للنادي الأهلي وهو الأمر الذي سيجعله يتقدم بشكل كبير في الفريق.

وأكد المدير الفني الشهير على ان اللاعب سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي بفضل موهبته الكروية صغر سنه بالشكل اللازم وهو الأمر الذي يجعلنا نتفاءل بقدرته على التواجد بين مجموعة اللاعبين المميزين في القلعة الحمراء.

أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب المنتقل حديثاً لصفوف الأهلي المصري سعادته البالغة بانتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية مشدداً على أنه حقق حلمه بالتواجد داخل جدران النادي العريق.

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وقال طاهر طاهر في حواره الخاص لقناة النادي الأهلي: "عائلتي بالكامل أهلاوية وجميعنا نعشق النادي والكيان منذ الصغر".

أضاف طاهر محمد طاهر أنه لا يشغل باله بمتابعة الإعلام وأن حسابه الوحيد الموجود على انستجرام في إشارة الى عدم وجود حسابات أخرى على فيس بوك أو تويتر.

وقدم طاهر محمد طاهر الشكر لإدارة المقاولون العرب قائلاً: "المهندس صلاح محسن ومحمد عادل والجهاز الفني للفريق ساهموا بتفهمهم الكبير رغبتي في الانتقال الى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وقال طاهر محمد طاهر إن محمد سمير لاعب المقاولون العرب والأهلي سابقاً حدثه عن كافة التفاصيل الخاصة بالقلعة الحمراء خاصة وانه لديه خبرة سابقة في النادي بالإضافة الى إبراهيم صلاح وحسن الشامي الثنائي الذي شجعاني على اتخاذ الخطوة بالشكل السليم.

واستطرد طاهر محمد طاهر أن عماد النحاس دعمني بقوة للانتقال الى الأهلي وقدم لي نصائح كثيرة حتى أستطيع تحقيق تاريخ مع القلعة الحمراء وأنه يمتلك من الخبرات الكثيرة التي جعلتني أحيم أمري بشكل نهائي.