حسين السيد: الزمالك نادى القرن بالبطولات والأهلى بالمشاركات

جدة - عمرو شويل قال حسين السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الأسبق إن فريقه نادى القرن بالبطولات ولكن الأهلى بالمشاركات.

أضاف حارس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور:" البطولات بالعدد ومفيش منطق للنقط".

أضاف حسين السيد:" الزمالك ظلم في قضية نادى القرن وهناك من فصل اللوائح لحساب الأهلى".

لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

Advertisements

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على إقامة احتفالية الخميس، احتفالا بلقب بطل القرن الحقيقى واعتبار يوم 9 يوليو ذكرى تتويج الزمالك باللقب.