شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك الأكثر تتويجًا بالألقاب في نهاية الألفية الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور إنه تحدث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك عن المفاجأة، قائلا :" تحدثت مع مرتضى منصور وسألته هل هناك مفاجأة؟.. قال لي (يا خالد الساعة 11.30 سترى بنفسك)، وهناك مقطع فيديو لـ مرتضى منصور يتم تسجيله حاليًا، وسيتم إذاعته على القناة".
وقال الإعلامي خالد الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي، المُذاع عبر قناة الزمالك أن الزمالك يحتفل اليوم الخميس بأنه نادي القرن الحقيقي، أو الأكثر تتويجًا بالألقاب في نهاية الألفية الثانية.
أضاف الغندور "نحتفل اليوم بفريق القرن الحقيقي لكرة القدم، أو الأكثر تتويجًا في نهاية الألفية الثانية".
استكمل: "كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي، ولكن (حرام تظلموا نادي تعب واجتهد)، أنا أكثر لاعب حاصل على بطولات إفريقية، مع إسماعيل يوسف ومدحت عبد الهادي، وأشعر بالظلم من الاتحاد الإفريقي".
لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.
وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على إقامة احتفالية الخميس، احتفالا بلقب بطل القرن الحقيقى واعتبار يوم 9 يوليو ذكرى تتويج الزمالك باللقب.
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