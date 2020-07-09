شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: حققت حلمي بالانضمام للأهلي ولدي حساب وحيد على انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب المنتقل حديثاً لصفوف الأهلي المصري سعادته البالغة بانتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية مشدداً على أنه حقق حلمه بالتواجد داخل جدران النادي العريق.

وقال طاهر طاهر في حواره الخاص لقناة النادي الأهلي: "عائلتي بالكامل أهلاوية وجميعنا نعشق النادي والكيان منذ الصغر".

أضاف طاهر محمد طاهر أنه لا يشغل باله بمتابعة الإعلام وأن حسابه الوحيد الموجود على انستجرام في إشارة الى عدم وجود حسابات أخرى على فيس بوك أو تويتر.

وقدم طاهر محمد طاهر الشكر لإدارة المقاولون العرب قائلاً: "المهندس صلاح محسن ومحمد عادل والجهاز الفني للفريق ساهموا بتفهمهم الكبير رغبتي في الانتقال الى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وقال طاهر محمد طاهر إن محمد سمير لاعب المقاولون العرب والأهلي سابقاً حدثه عن كافة التفاصيل الخاصة بالقلعة الحمراء خاصة وانه لديه خبرة سابقة في النادي بالإضافة الى إبراهيم صلاح وحسن الشامي الثنائي الذي شجعاني على اتخاذ الخطوة بالشكل السليم.

واستطرد طاهر محمد طاهر أن عماد النحاس دعمني بقوة للانتقال الى الأهلي وقدم لي نصائح كثيرة حتى أستطيع تحقيق تاريخ مع القلعة الحمراء وأنه يمتلك من الخبرات الكثيرة التي جعلتني أحيم أمري بشكل نهائي.

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وأكد لاعب الأهلي الجديد أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، منذ تصعيده للفريق الأول بالمقاولون العرب، في سن السادسة عشرة ، حيث لعب في مركز الجناح الايسر ، والمهاجم الصريح ،بالإضافة إلى مركز صانع اللعب، وقد تواجد هذا الموسم بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر، المقاولون أول المنتخب الأوليمبي.

وعن المركز الذي يفضل اللعب فيه بقميص النادي الأهلي ،قال طاهر محمد طاهر: لا أستطيع الجزم بمركز محدد أتواجد فيه، وسأكون تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي مركز يطلبني فيه.

وأضاف : لم استقر بعد على رقم القميص الذي سأقوم بارتدائه مع الأهلي، وهذا الأمر مؤجل لمطلع الموسم المقبل، حتى أعرف الأرقام المتاحة واختار الأفضل من بينها.