شكرا لقرائتكم مدربو المقاولون العرب يكشفون نقطة ضعف طاهر محمد طاهر: عصبي جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مدربو المقاولون العرب نقطة ضعف لاعب الفريق الكروي للذئاب طاهر محمد طاهر والمنتقل حديثاً الى القلعة الحمراء عقب الإعلان الرسمي عن انتقاله للقلعة الحمراء، وكشف علاء نبيل المدير الفني للمقاولون سابقاً عن أن طاهر محمد طاهر سيكافح بشكل كبير بسبب عصبيته الزائدة في الملعب.

وأضاف علاء نبيل خلال تصريحات خاصة لقناة النادي الأهلي: "أنصح طاهر طاهر بضبط النفس خاصة أن النادي يمتلك جماهير عريضة وربما يواجه انتقادات حال تقديمه مستوى متوسط في بعض المباريات".

وقال علاء نبيل، إن محمود الخطيب رئيس الأهلي واجه انتقادات من الجماهير ببعض الفترات لكنه نجح بالمستوى المتميز أن يرد على الانتقادات ما جعل الجماهير تقف معه في النهاية.

وشدد علاء نبيل، على أن طاهر طاهر سينتقل الى أجواء مختلفة للغاية داخل النادي الأهلي وعليه أن يتمسك بالفرصة بالشكل الذي يحقق له الفائدة الفنية الكبيرة.

ونفس الحال أكد رجب ريعو رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب أنه لاعب جيد للغاية لكن يعيبه العصبية الزائدة وعليه أن يتمالك نفسه خاصة وأنه في نادي بحجم الأهلي سيكون الأمر مختلف تماماً.

وشدد رجب ريعو في تصريحات لنفس القناة: "طاهر محمد طاهر جاء للمقاولون العرب بغرض الانتقال للأهلي منذ أن كان في سن التاسعة وهو الأمر الذي حدثني فيه والده وقتها لكنني فضلت الاحتفاظ به وقلت لوالده أنه سينتقل الى القلعة الحمراء لكن عندما يثبت أقدامه مع الوقت".

أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب المنتقل حديثاً لصفوف الأهلي المصري سعادته البالغة بانتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية مشدداً على أنه حقق حلمه بالتواجد داخل جدران النادي العريق.

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وقال طاهر طاهر في حواره الخاص لقناة النادي الأهلي: "عائلتي بالكامل أهلاوية وجميعنا نعشق النادي والكيان منذ الصغر".

أضاف طاهر محمد طاهر أنه لا يشغل باله بمتابعة الإعلام وأن حسابه الوحيد الموجود على انستجرام في إشارة الى عدم وجود حسابات أخرى على فيس بوك أو تويتر.

وقدم طاهر محمد طاهر الشكر لإدارة المقاولون العرب قائلاً: "المهندس صلاح محسن ومحمد عادل والجهاز الفني للفريق ساهموا بتفهمهم الكبير رغبتي في الانتقال الى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وقال طاهر محمد طاهر إن محمد سمير لاعب المقاولون العرب والأهلي سابقاً حدثه عن كافة التفاصيل الخاصة بالقلعة الحمراء خاصة وانه لديه خبرة سابقة في النادي بالإضافة الى إبراهيم صلاح وحسن الشامي الثنائي الذي شجعاني على اتخاذ الخطوة بالشكل السليم.

واستطرد طاهر محمد طاهر أن عماد النحاس دعمني بقوة للانتقال الى الأهلي وقدم لي نصائح كثيرة حتى أستطيع تحقيق تاريخ مع القلعة الحمراء وأنه يمتلك من الخبرات الكثيرة التي جعلتني أحيم أمري بشكل نهائي.