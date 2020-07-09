شكرا لقرائتكم "أبطال آسيا" يستأنف منتصف سبتمبر.. والنهائي 5 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يوم الخميس روزنامة جديدة لاستكمال مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية بعد أن توقفت كافة مسابقاته منذ فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال داتو ويندسور جون أمين، عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: كانت الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تواصل مستمر مع اتحاداتنا الوطنية وروابط الدوري والأندية خلال الأسابيع الأخيرة، كي نتمكن من إيجاد صورة واضحة للفرص المتاحة أمام كل اتحاد وطني.

وستقام مباريات دوري أبطال آسيا لمجموعات غرب آسيا (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) من دور المجموعات وحتى قبل النهائي بنظام التجمع من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين، حيث يقام دور المجموعات في الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر، فيما يقام دور الـ16 من جولة واحدة يومي 26 و27 سبتمبر، ويقام دور الثمانية من جولة واحدة في 30 سبتمبر، ويقام الدور قبل النهائي من جولة واحدة في الثالث من أكتوبر المقبل.

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أما بالنسبة لمجموعات شرق آسيا، سيقام دور المجموعات ودور الـ16 بنظام التجمع كما يقام دور الثمانية وقبل النهائي بنظام التجمع في مكان واحد، وتقام مباريات المجموعة الخامسة في الفترة من 19 إلى 31 أكتوبر، فيما تقام المجموعة السادسة في الفترة من 16 إلى 31 أكتوبر، وتقام المجموعتين السابعة والثامنة في الفترة من17 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.

ويقام دور الـ16 من جولة واحدة يومي 3 و4 نوفمبر، فيما يقام دور الثمانية من جولة واحدة يوم 25 نوفمبر، أما الدور قبل النهائي يقام من جولة واحدة يوم 28 نوفمبر، وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 5 ديسمبر.

وسوف يتم تحديد أماكن إقامة مباريات المجموعات بنظام التجمع لمسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي في وقت لاحق، حيث ستقام جميع مباريات دور المجموعات بشكل كامل، في حين تقام مباريات الأدوار الاقصائية من مباراة واحدة (بدلاً من الذهاب والإياب)، بما في ذلك المباراة النهائية في كلتا المسابقتين.

وكانت مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، المؤجلة من شهري مارس يونيو، أعيد جدولتها لتقام في شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.