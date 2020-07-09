مدرب المقاولون السابق يكشف.. عيب "وحيد" لطاهر ومميزاته وطلب عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال علاء نبيل المدير الفني الأسبق لنادي المقاولون العرب، إن طاهر محمد طاهر الجناح الشاب لديه القدرة على التألق مع النادي الأهلي والظهور بمستوي قوي لما يمتلكه من إمكانات فنية وبدنية جيدة للغاية.

وأضاف نبيل في تصريحات لـ"يلا كورة": إذا لعب طاهر ورمضان صبحي كجناحين ثابتين للأهلي ستجد الفريق الأحمر 90 دقيقة في منتصف ملعب الخصم."

وواصل: "لمسة طاهر للكرة جيدة، فهو مميز في التمرير ولديه أيضا قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف كما أنه لاعب مازال صغيرًا السن."

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وكشف مدرب المقاولون: "العيب الوحيد لطاهر محمد هو عصبيته الزائدة عن الحد، من الممكن ان يخرج عن شعوره في ثانية واحدة ولهذا كنت أنصحه بالهدوء، ذات مرة قمت باستدعاء والده وكشفت له عيب نجله."

وواصل :" في مباراة انبي بالدوري تعرض طاهر محمد للطرد في أخر 7 دقائق، كنا وقتها متقدمين بهدف نظيف، وبعد طرده تعرضنا للخسارة بهدفين لهدف ولذلك قمت بتوقيع عقوبة مالية ضده، لكن اعتقد الآن هو تعلُم الدرس جيدا وفي كل الحالات هو لاعب مازال صغير السن."

وأنهي حديثه: "طاهر يميل للأهلي من البداية، وأتذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تحدث معي في الموسم الماضي قبل مباراة الاتحاد السكندري وقالي لي بالحرف الواحد (جهز لي طاهر)."