لحظة بلحظة.. مانشستر 3 - 0 أستون فيلا .. بوجبا يُسجل الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة مانشستر يونايتد ونظيره أستون فيلا عند 9:45 مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

ويشهد تشكيل فريق أستون فيلا تواجد تريزيجه أساسياً بينما يجلس أحمد المحمدي بديلاً.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: بيبي رينا، كونسو، هاوس، مينجز، تايلور، دوجلاس لويز، ماكجين، أنور الغازي، جاك جريليش، تريزيجيه، ساماتا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: دافيد دي خيا، وان بيساكا، ليندلوف، ماجوير، لوك شو، ماتيتش، بوجبا، جرينوود، برونو فيرنانديز، راشفورد، مارسيال.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو في المركزالهخامس برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر صاحب المركز الرابع، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.

انتظروا تغطية لأحدث الشوط الأول فور بدايته:

بدأت المباراة بإظهار لاعبي أستون فيلا نيتهم لخطف هدف مبكر لعل البداية لذلك كانت في الدقيقة الرابعة بتصويبة منأنور الغازي مرت بجوار القائم الأيمن ولكنها لم تُشكل أي خطورة على مرمى دي خيا قبل أن يستحوذ مانشستر نسبياً على الكرة ولكن دون أي فاعلية.

في الدقيقة 23 توقف اللعب كاستراحة لشرب المياه والتقاط الانفاس.

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الدقيقة 25 شهدت أول خطورة فعلية لأستون فيلا عن طريق تريزيجيه الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار قائم دي خيا.

ولكن رد مانشستر يونايتد في الدقيقة التالية بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 27 من ركلة جزاء حصل عليها عقب عرقتله داخل منطقة الجزاء.

مرت 30 دقيقة ولازال مانشستر يونايتد متقدم بهدف نظيف سجله لاعبه برونو فيرنانديز في الدقيقة 27.

في الدقيقة 33 توقفت المباراة بعد إصابة جون مكجين لاعب أستون فيلا قبل أن تُستأنف مرة أخرى.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال مانشستر متقدم بهدف.

الدقيقة 45 +4 جرينوود يُسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني

وفي الدقيقة 58 سجل بوجبا الهدف الثالث لمانشستر يونايتد.