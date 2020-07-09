المقاولون يكشف لمصراوي موعد انضمام طاهر لتدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:
كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موعد انتظام طاهر محمد طاهر في تدريبات الأهلي.
وأشار عادل في تصريحات خاصة ليلاكورة، اليوم الخميس، إلى أن طاهر سينضم للأهلي بعد فتح أول باب قيد في مصر خلال الفترة المقبلة.
ونوه المشرف العام على الكرة في المقاولون، أن طاهر سينتظم في تدريبات المقاولون العرب بشكل طبيعي لحين فتح باب القيد، قائلاً:"هو لاعب مميز وإضافة كبيرة للأهلي وأتمنى التوفيق له في الفترة المقبلة".
يُذكر أن الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم حصوله على توقيع طاهر محمد طاهر لمدة 5 سنوات قادماً من المقاولون العرب.
الجدير بالذكر ان الأهلي اعلن منذ قليل ضم طاهر محمد طاهر بشكل رسمي لمدة خمس مواسم.
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