مدير تعاقدات الأهلي يكشف كواليس صفقة طاهر ويُعدد مميزاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، عن كواليس مفاوضات النادي مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب.

وانضم طاهر لصفوف الأهلي لمدة 5 سنوات، بعد اتفاق مسؤولي الناديين.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تابعنا طاهر منذ فترة طويلة، ورغم الإصابة التي تعرض لها إلا أننا لم نغير رأينا، ووجدنا أنه لاعب مناسب للنادي الأهلي".

وأضاف: "بدأت المفاوضات أولا بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحسن صلاح رئيس المقاولون العرب، في وجودي ومحمد عادل فتحي مدير الكرة بالمقاولون، وعدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حتى توصلنا للرقم المناسب".

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وأكمل: "بعد الاتفاق بين الناديين كان هناك فارق بين المطلوب من المقاولون والمعروض من النادي الأهلي، ليقرر اللاعب التنازل عن الفارق وهو 3 مليون جنيه من عقده الجديد مع الأهلي، ليسدده للمقاولون العرب".

وعلق توفيق: "هذا الموقف دليل على أن طاهر يقدر قيمة النادي الأهلي، وتنازل عن المبلغ المالي مقابل تحقيق رغبته باللعب لصفوف الأحمر".

وعدد مدير التعاقدات بالأهلي مميزات طاهر: "لاعب مفيد لنا فنيا، ويمتلك شخصية مناسبة للأهلي، وصغير السن".

وأكمل: "عرضنا اللاعب على رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي طلب التعاقد مع لاعب يجيد اللعب خلف رأس الحربة، أو على الأطراف، ليُبدي السويسري إعجابه باللاعب".