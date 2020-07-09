محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي أن موسم 2020/ 2021 للدوري الهولندي الممتاز، سينطلق في الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل.
وكان الاتحاد الهولندي قد ألغى منافسات موسم 2019/ 2020، عقب توقفه منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلن عدم تحديد بطل للمسابقة أو هابطين للدرجة الثانية، وكذلك عدم اعتماد صعود للمسابقة من الدرجة ذاتها.
وأضاف البيان أن منافسات الدوري الهولندي ستنطلق بحضور جماهيري، يتراوح بين 15-35% من سعة الملاعب، بينما لن يتم السماح لجماهير الفريق الضيف بالحضور.
وحدد الاتحاد الهولندي في بروتوكول يتكون من 80 صفحة تفاصيل استئناف النشاط الكروي، في ظل استمرار أزمة "كورونا" حيث تقرر أن تفصل مسافة تقدر بمتر ونصف المتر المشاهدين في المدرجات، اتباعًا لتعليمات التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وحسبما ذكر الاتحاد الهولندي، تعد تلك الخطوة هي انطلاقة نحو هدف الاتحاد الهولندي، وهو إقامة المباريات بحضور جماهيري كامل في أقرب وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور جماهيري بين 15-35%.. عودة الدوري الهولندي 12 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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