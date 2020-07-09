سعد سمير: علمت برفعي من قائمة الأهلي.. ونلت التقدير المادي والمعنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
صرح سعد سمير مدافع الأهلي بأنه نال التقدير المادي والمعنوي من جانب إدارة النادي، كما أوضح أن رفع اسمه من القائمة بعد إصابته كان في مصلحة النادي.
وقال سعد سمير في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أتشرف بالوجود داخل النادي الأهلي، هذا الكيان الكبير الذي قدم لنا الكثير، وبصفتي لاعبًا في الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أي وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير".
وأضاف: "عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بيني وبين الأهلي وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه".
وواصل: "الاستمرار داخل الأهلي والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لي أتمني استكمال مسيرتي الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التي تسعد جماهير الأهلي الوفية التي تبقي خير داعم لنا دائمًا في كل المناسبات".
وقال مدافع الأهلي: "إن تفاوض مسئولي الأهلي لاستكمال مشوارك مع الفريق فخر ما بعده فخر، ومن ثم لا يمكن أن ترفض تلبية نداء ناديك الذي قدم لك الكثير".
وعن كواليس تمديد تعاقده قال: "موقف الأهلي معي كان إيجابيًا للغاية منذ البداية، وجاء الأمر بالتزامن مع إصابتي، حيث تلقيت دعمًا كاملًا من محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعدها تلقيت اتصالًا من سيد عبد الحفيظ، وشرح الموقف كاملًا، ونقل لي تقدير واحترام الأهلي ومسئوليه، وكلها أمور أسهمت في رفع معنوياتي، لأنها جاءت في توقيت تعرضي للإصابة."
واستطرد: "عندما طُلب مني رفع اسمي من القائمة نظرًا لحاجة الفريق لقيد محمود كهربا، رحبت على الفور، خاصة أنني كنت أعلم أن إصابتي ستستمر من 6 إلى 9 أشهر، وهناك توقيت يجب أن تفكر فيه في مصلحة الفريق الجماعية وتنحي مصلحتك الشخصية جانبًا، وهو ما فعلته بعد أن لمست التقدير والاحترام الكبير من جانب مسئولي النادي".
وأضاف: "في الأهلي (بيتنا) نتعامل دائمًا بحسن نية، ونقوم في البداية بالتوقيع على بياض نظرًا لثقتنا الشديدة بتقديرنا ماديًّا ومعنويًّا من قبل مسئولي النادي، وقد وقعت العقود الجديدة في شهر رمضان مع سيد عبد الحفيظ، وبعدها تلقيت اتصالًا من أمير توفيق مدير التعاقدات، من أجل إنهاء الأمور بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل، وكل هذه الأمور لم تستغرق وقتًا على الإطلاق".
وأكمل سعد سمير: "الأهلي وضعني في المكانة التي أستحقها، وقدرني ماديًّا ومعنويًّا بشكل مميز جدًّا، خاصة أنني واحد من كباتن الفريق في الوقت الحالي، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي الذي يتعامل بشكل أكثر من رائع مع أبنائه".
وأضاف: "أنا سعيد بتقدير الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجميع المسئولين، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي وإدارته، التي تقدر أبناء النادي وتضعهم في المكانة التي يستحقونها".
وتطرق مدافع الأهلي للرد على بعض الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية قائلا: "الأهلي منظومة كبيرة والكل يقدرها ويعرف حجمها وشعبيتها وتاريخها، ومن ثم فهناك شائعات لا تستحق الرد عليها، فعلاقتي مع الجميع يسودها الحب والاحترام والتقدير، وهذه الشائعات من الأساس لا تحتاج للحديث عنها بأي شكل من الأشكال، لأننا ندرك جيدًا أنها مجرد أكاذيب تستهدف ضرب استقرار الفريق".
وعن عودة النشاط الرياضي قال سعد سمير: "عودة النشاط بقرار من الدولة أمر إيجابي للغاية، ونحن اعتدنا احترام قرارات الدولة التي ترغب في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في كل المجالات، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يحفظ الله الجميع من وباء كورونا".
وانتقل سعد سمير للحديث عن برنامجه التأهيلي، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جدا، بعد أن شهدت الفترة الماضية هدوءًا في خطوات البرنامج، مع التزامه بالوجود في المنزل، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشددًا على أن الفترة الحالية تشهد استكمال برنامجه للتعافي من الإصابة.
وأشار مدافع الأهلي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عرضه من جديد على الطبيب الألماني للاطمئنان على حالته، وتحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، مؤكدًا أن ظروف إيقاف الطيران بسبب حظر كورونا عطلت سفره للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.
وأضاف: "هناك تنسيق تام مع الجهاز الطبي للفريق، وأيضا مع الدكتور المعالج في ألمانيا، ومن المنتظر إجراء فحص جديد خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد عودتي للتدريبات الجماعية".
ووجه سعد سمير رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم خير داعم للأهلي ولاعبيه دائما وهم أعظم جمهور في الكون، والمصدر الحقيقي والأساسي لشحن طاقات لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه سيقاتل رفقة زملائه من أجل تحقيق البطولة المفضلة وهي الدوري، بالإضافة إلى استعادة دوري أبطال إفريقيا.
واختتم سعد سمير حديثه بالقول: "ندرك جيدًا أن مفتاح سعادة جماهير الأهلي هو حصد البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج، وهو ما تعاهدنا عليه جميعًا داخل الفريق من أجل هذه الجماهير الوفية في كل مكان".
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