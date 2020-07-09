سعد سمير: علمت برفعي من قائمة الأهلي.. ونلت التقدير المادي والمعنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صرح سعد سمير مدافع الأهلي بأنه نال التقدير المادي والمعنوي من جانب إدارة النادي، كما أوضح أن رفع اسمه من القائمة بعد إصابته كان في مصلحة النادي.

وقال سعد سمير في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أتشرف بالوجود داخل النادي الأهلي، هذا الكيان الكبير الذي قدم لنا الكثير، وبصفتي لاعبًا في الفريق الأول منذ 11 سنة لم تستغرق عملية تمديد العقد أي وقت على الإطلاق، بالعكس جرت الأمور بشكل سريع جدا، خاصة أن الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير".

وأضاف: "عليك أن تكون مؤمنًا بقيمة المكان الذي توجد فيه، وهو ما أشعر به بالطبع بسبب الارتباط الوثيق بيني وبين الأهلي وجماهيره، وهذه ليست مجرد شعارات، ولكنها واقع نتعامل معه، خاصة أننا نوجد داخل كيان عظيم يدرك الجميع قيمته وشعبيته وتاريخه".

وواصل: "الاستمرار داخل الأهلي والارتباط به شرف كبير، وبالنسبة لي أتمني استكمال مسيرتي الكروية كاملة داخل القلعة الحمراء من أجل تحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية، التي تسعد جماهير الأهلي الوفية التي تبقي خير داعم لنا دائمًا في كل المناسبات".

وقال مدافع الأهلي: "إن تفاوض مسئولي الأهلي لاستكمال مشوارك مع الفريق فخر ما بعده فخر، ومن ثم لا يمكن أن ترفض تلبية نداء ناديك الذي قدم لك الكثير".

وعن كواليس تمديد تعاقده قال: "موقف الأهلي معي كان إيجابيًا للغاية منذ البداية، وجاء الأمر بالتزامن مع إصابتي، حيث تلقيت دعمًا كاملًا من محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعدها تلقيت اتصالًا من سيد عبد الحفيظ، وشرح الموقف كاملًا، ونقل لي تقدير واحترام الأهلي ومسئوليه، وكلها أمور أسهمت في رفع معنوياتي، لأنها جاءت في توقيت تعرضي للإصابة."

واستطرد: "عندما طُلب مني رفع اسمي من القائمة نظرًا لحاجة الفريق لقيد محمود كهربا، رحبت على الفور، خاصة أنني كنت أعلم أن إصابتي ستستمر من 6 إلى 9 أشهر، وهناك توقيت يجب أن تفكر فيه في مصلحة الفريق الجماعية وتنحي مصلحتك الشخصية جانبًا، وهو ما فعلته بعد أن لمست التقدير والاحترام الكبير من جانب مسئولي النادي".

وأضاف: "في الأهلي (بيتنا) نتعامل دائمًا بحسن نية، ونقوم في البداية بالتوقيع على بياض نظرًا لثقتنا الشديدة بتقديرنا ماديًّا ومعنويًّا من قبل مسئولي النادي، وقد وقعت العقود الجديدة في شهر رمضان مع سيد عبد الحفيظ، وبعدها تلقيت اتصالًا من أمير توفيق مدير التعاقدات، من أجل إنهاء الأمور بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل، وكل هذه الأمور لم تستغرق وقتًا على الإطلاق".

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وأكمل سعد سمير: "الأهلي وضعني في المكانة التي أستحقها، وقدرني ماديًّا ومعنويًّا بشكل مميز جدًّا، خاصة أنني واحد من كباتن الفريق في الوقت الحالي، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي الذي يتعامل بشكل أكثر من رائع مع أبنائه".

وأضاف: "أنا سعيد بتقدير الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجميع المسئولين، وهو أمر ليس بغريب على الأهلي وإدارته، التي تقدر أبناء النادي وتضعهم في المكانة التي يستحقونها".

وتطرق مدافع الأهلي للرد على بعض الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية قائلا: "الأهلي منظومة كبيرة والكل يقدرها ويعرف حجمها وشعبيتها وتاريخها، ومن ثم فهناك شائعات لا تستحق الرد عليها، فعلاقتي مع الجميع يسودها الحب والاحترام والتقدير، وهذه الشائعات من الأساس لا تحتاج للحديث عنها بأي شكل من الأشكال، لأننا ندرك جيدًا أنها مجرد أكاذيب تستهدف ضرب استقرار الفريق".

وعن عودة النشاط الرياضي قال سعد سمير: "عودة النشاط بقرار من الدولة أمر إيجابي للغاية، ونحن اعتدنا احترام قرارات الدولة التي ترغب في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في كل المجالات، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يحفظ الله الجميع من وباء كورونا".

وانتقل سعد سمير للحديث عن برنامجه التأهيلي، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جدا، بعد أن شهدت الفترة الماضية هدوءًا في خطوات البرنامج، مع التزامه بالوجود في المنزل، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشددًا على أن الفترة الحالية تشهد استكمال برنامجه للتعافي من الإصابة.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عرضه من جديد على الطبيب الألماني للاطمئنان على حالته، وتحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، مؤكدًا أن ظروف إيقاف الطيران بسبب حظر كورونا عطلت سفره للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.

وأضاف: "هناك تنسيق تام مع الجهاز الطبي للفريق، وأيضا مع الدكتور المعالج في ألمانيا، ومن المنتظر إجراء فحص جديد خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد عودتي للتدريبات الجماعية".

ووجه سعد سمير رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم خير داعم للأهلي ولاعبيه دائما وهم أعظم جمهور في الكون، والمصدر الحقيقي والأساسي لشحن طاقات لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه سيقاتل رفقة زملائه من أجل تحقيق البطولة المفضلة وهي الدوري، بالإضافة إلى استعادة دوري أبطال إفريقيا.

واختتم سعد سمير حديثه بالقول: "ندرك جيدًا أن مفتاح سعادة جماهير الأهلي هو حصد البطولات والوجود دائمًا على منصات التتويج، وهو ما تعاهدنا عليه جميعًا داخل الفريق من أجل هذه الجماهير الوفية في كل مكان".