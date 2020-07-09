رسميًا| طاهر محمد طاهر يوقع للأهلي.. ويتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه، سعادة اللاعب بارتداء القميص الأحمر، منوهًا إلى إيجابية الأمر الواضحة في عملية التفاوض.

وأوضح توفيق أن اللاعب تنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب؛ لتحقيق رغبته باللعب للأهلي "هذا شيء يُحسب له".

وأتم مدير التعاقدات بالأهلي حديثه بالإشارة إلى أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب، ورئيس النادي، محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.