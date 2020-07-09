شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه أساسيًا في تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دين سيميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج. ويتواجد لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه أساسياً، بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ويتكون التشكيل من حراسة المرمى: بيبي رينا. خط الدفاع: تايلور، مينجز، كورتيني، كونسا. خط الوسط: تريزيجيه، جون ماكجين، دوجلاس لويس، جاك جريليش، أنور الغازي. خط الهجوم: سامانتا. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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