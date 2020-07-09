يويفا: مباريات إياب دور الـ16 بدوري الأبطال والدوري الأوروبي ستستضيفها الأندية على ملاعبها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الخميس إن مباريات إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال والدوري الأوروبي التي تأجلت بسبب جائحة كورونا ستستضيفها الأندية على ملاعبها.
وأضاف اليويفا أن مواجهتين بالدوري الأوروبي لم يتم إقامة جولة الذهاب فيهما (انتر ميلان أمام خيتافي واشبيلية ضد روما) سيجري اقامتهما من مباراة واحدة في ألمانيا.
وستقام مباريات دور الستة عشر في دوري الأبطال في السابع والثامن من اغسطس بينما ستقام مواجهات الدوري الأوروبي من مباراة واحدة في الخامس والسادس من اغسطس.
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