شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أتلتيكو مدريد السابق: أتوقع فوز «الروخيبلانكوس» بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى خوانفران توريس، لاعب ساو باولو البرازيلى حاليا، وأتلتيكو مدريد سابقا، أن لديه أحاسيس جيدة جدا بخصوص حظوظ الروخيبلانكوس فى دورى الأبطال، خصوصا بعد إقصاء ليفربول حامل اللقب.

وقال توريس، فى مقابلة صحفية: «لدى أحاسيس جيدة، لقد نجحنا فى إقصاء ليفربول وهو فريق كبير، تفصلنا 3 مباريات عن اللقب، أتلتيكو مدريد يستعد جيدا، أعتقد أننا سنفوز بهذا اللقب».

واعتبر اللاعب أن مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتينى دييجو سيميونى، متخصص فى الأدوار الإقصائية التى تُلعب من مباراة واحدة، وهو النظام الذى سيُستكمل به دورى الأبطال بداية من دور الثمانية هذا الموسم بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن فيروس كورونا.

وتستكمل البطولة فى أغسطس فى البرتغال، ومن المقرر أن تُلعب المباراة النهائية فى الشهر المذكور على ملعب النور فى لشبونة. ويحمل ملعب النور ذكريات سيئة لأتلتيكو مدريد، حينما خسر فى النهائى عام 2014 أمام ريال مدريد.