شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب دوريات أوروبا بأزمات مالية فادحة رغم العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الأندية الأوروبية «ايكا» عن حجم الخسائر المالية التى ستخسرها أندية كرة القدم الأوروبية خلال موسم كورونا، والتى ستصل لنحو 4 مليارات من عائداتها، بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وكشفت الدراسة، التى أعدها مركز «ايكا» التابع لرابطة الأندية الأوروبية وتم نشرها على الموقع الرسمى، أن خسائر الموسم الحالى ستبلغ ١٫٦ مليار يورو، بينما ستصل خسائر الموسم المقبل فى مسابقات الدورى فى الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى للعبة «يويفا» إلى ٢٫٤ مليار يورو.

ومن بين مسابقات الدورى فى أوروبا، تبلغ خسائر عشر مسابقات دورى، منها الدوريات الخمس الكبرى فى إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، ٣٫٦ مليار يورو، وستبلغ الخسائر فى إيرادات مبيعات التذاكر ١٫٥ مليار يورو خلال الموسمين الحالى والمقبل.

وكانت سبع من تلك الدوريات العشر قد شهدت استئناف المنافسات أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت بدون حضور جماهير، بينما ألغيت مسابقات الدورى فى فرنسا وهولندا واسكتلندا. وشهدت عائدات البث التليفزيونى تراجعا كبيرا ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الاستادات.

ويبحث عدد من أندية دوريات أوروبا الخمسة الكبرى عودة الجماهير الموسم المقبل، تعويضا عن خسائرها المادية المالية الفادحة التى تكبدتها هذا الموسم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

رابطة الأندية الأوروبية (ECA) هى منظمة رياضية مستقلة ومنفصلة تأسست فى يناير 2008 تقوم بالتمثيل المباشر للأندية الكروية فى أوروبا، مهمتها الحماية والتسويق لأندية كرة القدم الأوروبية. وأنشأت لتحل محل المنظمة السابقة المسماة مجموعة الأربعة عشر (جى- 14)، ومن تأسيسها ضمت 103 أعضاء من 53 دولة من القارة، كان عدد الأعضاء المؤسسين 16 نادياً. يرأسها حالياً الإيطالى أندريا أنييلى. من ضمن أهداف المنظمة أيضاً إنشاء نموذج جديد لطريقة الإدارة الصحيحة داخل الأندية الرياضية يكون أكثر ديمقراطية ويساعد الأندية فى إثبات وجودها فى عالم كرة القدم.

أنشئت الرابطة كبديل لمجموعة G-14 التى تم حلها فى يناير 2008 ولمنتدى النادى الأوروبى بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم UEFA، الذى كان يترأسه كارل هانز رومينيجه، وتم تشكيل رابطة الأندية الأوروبية رسمياً وتوقيع مذكرة تفاهم ما بين الاتحاد الأوروبى لكرة القدم UEFA ورابطة الأندية الأوروبية ECA فى 21 يناير 2008، وخلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للرابطة ECA، الذى عقد فى الفترة من 7- 8 يوليو 2008 بمقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم UEFA بمدينة نيون السويسرية، تم انتخاب كارل هانز رومينيغه رسمياً لمنصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية (ECA).

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رابطة الأندية الأوروبية اعتمدت على نظام بنية هيكلية وعملية اختيار للأعضاء مماثلة لتلك المستخدمة سابقاً فى منتدى النادى الأوروبى، فهى تتكون من 102 عضو يتم اختيارهم كل سنتين.

مع انتهاء اجتماع الجمعية العمومية فى سبتمبر 2013، فإن أعضاء مجلس الإدارة التنفيذى لرابطة الأندية الأوروبية ECA أصبحوا كالتالى: كارل هانز رومينيجه (الرئيس – بايرن ميونيخ)، أومبيرتو جاندينى (النائب الأول للرئيس – ميلان)، ساندرو روسيل (النائب الثانى للرئيس – برشلونة)، يفجينى جينر (النائب الثالث للرئيس – سسكا موسكو)، ايفان جازيديس (أرسنال)، بيدرو لوبيز جيمينيز (ريال مدريد)، اندريا انييلى (يوفنتوس)، جان ميشال اولاس (ليون)، ديوجو برانداو (بورتو)، تيودوروس جيانيكوس (أولمبياكوس)، ادوين فان در سار (أياكس أمسترام)، مايكل فيرشورن (أندرلخت)، ياكوب أوتافا (سبارتا براغ)، زوران ماميتش (دينامو زغرب)، وأوسريس لابيناس (إكراناس).