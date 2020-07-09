شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الدورى الإيطالى يتحرك: يوفنتوس يلتقى أتلانتا.. وروما ضيفًا ثقيلاً على بريشيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتحرك قطار الدورى الإيطالى، غدا السبت، بثلاث مباريات، حيث يواجه فريق يوفنتوس الإيطالى نظيره أتلانتا، فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، ضمن فعاليات الجولة الـ32 من عمر مسابقة «الكالتشيو».

وفى المباراة الثانية يلتقى لاتسيو بنظيره ساسولو، عند الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، فيما يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على منافسه بريشيا، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الدورى الإيطالى الدرجة الأولى هى مسابقة الدورى لأندية كرة القدم المحترفة، وتأسست عام 1898، وتقع على قمة الهرم الكروى فى إيطاليا، حيث يعد الكالتشيو دورى الدرجة الأولى فى إيطاليا، ويعد من دوريات النخبة على مستوى العالم.

البطولة، فى صيغتها الحالية، يلعب فيها كل فريق مع الآخر مرتين ذهابا وإيابا (كمجموعة واحدة)، بينما النظام المتبع قديما قبل عام 1929 هو تقسيم الفرق إلى عدة مجموعات، ومن ثم يتلاقى أبطال المجموعات، إلى أن يتم تحديد الفريق الفائز بالبطولة، ومن الجدير بالذكر أن النظام القديم قد تم إلغاء العمل به فى موسم 1929– 30.

ويلعب فى الدورى الإيطالى ثلاثة من الأندية المؤسسة لمجموعة جى– 14، ألا وهى (يوفنتوس، إيه سى ميلان، إنتر ميلان)، أما من ناحية الجوائز الفردية فإن الأندية الإيطالية تمتلك نصيب الأسد فى الفوز بجائزة الكرة الذهبية بـ 20 مرة. يعد إيه سى ميلان من أنجح الأندية على مستوى العالم من ناحية الفوز بالألقاب الدولية والقارية بـ 18 لقبا، فى المقابل فإن يوفنتوس هو أنجح الفرق الإيطالية برصيد 56 لقبا محليا. ومن جهة أخرى، فإن إنتر ميلان هو الفريق الذى حقق الثلاثية التاريخية فى موسم 2009– 10.

تاريخيا، تعتبر الأندية الإيطالية الأكثر وصولا إلى النهائيات، والأكثر إحرازا للألقاب الأوروبية، بواقع 36 بطولة أوروبية مقسمة كالتالى: دورى أبطال أوروبا 12 لقبا، كأس الاتحاد الأوروبى 9 ألقاب، كأس السوبر الأوروبى 9 ألقاب، كأس أبطال الكؤوس 7 ألقاب. ولنادى إيه سى ميلان حصة الأسد منها، بواقع 14 لقبا. حاليا، يحتل الدورى الإيطالى المركز الرابع بين الدوريات الأوروبية اعتمادا على نتائج أنديتها فى البطولات الأوروبية، والخامس بالنسبة لمركز IFFHS لإحصاءات كرة القدم.

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