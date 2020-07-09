شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ألمانية وإسبانية وراء رحيل كاي هافيرتز عن ليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ كاى هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن الألمانى، مسؤولى ناديه برغبته فى الرحيل هذا الصيف، رافضا الاستمرار لموسم آخر مع الفريق، مستكملاً مشواره الكروى خلال الموسم المقبل فى بايرن ميونيخ أو العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية، فإن لاعب الوسط الألمانى لديه عروض من أندية بايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسى وهو ما أبلغ به ناديه. وتشير تقارير صحفية عديدة إلى رغبة ليفركوزن فى الحصول على 89.5 مليون جنيه إسترلينى (100 مليون يورو) نظير بيع هافيرتز، إلا أن تشيلسى يقيم اللاعب بحوالى 20 مليون جنيه إسترلينى أقل. وشارك هافيرتز لأول مرة مع باير ليفركوزن فى 15 أكتوبر 2016، حيث دخل كبديل فى الشوط الثانى عن تشارلز أرانجويز فى مباراة الخسارة 2–1 فى الدورى أمام فيردر بريمن. عند دخوله الميدان أصبح أصغر لاعب يشارك فى الدورى الألمانى بسن 17 و126 يوما.

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